"La nostra parte": Elly Schlein a Como per le primarie del Pd

Domenica 15 gennaio alle ore 19:00 la candidata alla Segreteria nazionale del Partito Democratico ELLY SCHLEIN sarà al Teatro Nuovo di Rebbio di via Alfonso Lissi, 9 a Como per la presentazione del suo libro:

“LA NOSTRA PARTE. Per la giustizia sociale e ambientale, insieme”.

Il libro è un vero e proprio invito alla mobilitazione collettiva per un futuro più giusto e in equilibrio con il pianeta. Un’occasione preziosa per conoscere le proposte di Elly Schlein, una sfida necessaria per aprire e aprirsi alla società, per includere e ricostruire il campo del centrosinistra e della sinistra in vista di un percorso congressuale che vuole rigenerare e dare nuovo slancio al Partito Democratico.

Con Elly Schlein dialogheranno la deputata comasca del PD, Chiara Braga, il segretario generale della Cgil Lombardia, Alessandro Pagano. Introduce Giuseppe Augurusa, sindacalista, scrittore, politico.



Nel corso della serata sarà inoltre possibile aderire al Comitato “Como per Elly”; per farlo sin da ora basta andare su partedanoi.it e compilare il format di adesione.