Quanto spenderà il Comune per il "Natale a Como"? Interrogazione della minoranza

La minoranza del consiglio comunale di Como ha depositato un'interrogazione volta a conoscere nel dettaglio i costi della kermesse "Natale a Como" che ha scalzato la storica manifestazione natalizia "Città dei Balocchi". Spesso le interrogazioni vengono presentate per avere conferma di quanto a livello indiscrezionale già si conosce, o comunque per avere conferme di alcune supposizioni. Sembra questo il caso. L'interrogazione è piuttosto dettagliata e punta a conoscere aspetti economici ben precisi.

Come è noto quest'anno il sindaco Alessandro Rapinese anziché indire un bando unico per l'organizzazione delle iniziative di Natale (pista del ghiaccio, albero, mercatini ecc.) ha optato per lo "spacchettamento" in molteplici bandi. Da qui prende le mosse l'interrogazione che vede come primi firmatari i consiglieri di Svolta Civica. nel documento si osserva come "oltre ai bandi pubblicati" l'amministrazione abbia "assegnato incarichi diretti a due Società che hanno portato alla individuazione di soggetti privati a cui è stata commissionata la campagna di comunicazione relativa all’evento (nuovo logo, campagne web e social, advertising su mezzi trasporto pubblico locale) e la realizzazione di due siti web dedicati alla manifestazione", Viene inoltre constatato che "le determine dirigenziali di assegnazione dei citati incarichi diretti appare priva di motivazioni o comunque non sono in essa riportate, ed in particolare la verifica di adeguate idoneità professionali interne alle Società e della congruità dei costi in rapporto ad adeguate indagini di mercato".

Dunque in un'ottica di trasparenza e regolarità i consiglieri di minoranza con questa interrogazione chiedono: "A quanto ammontava la spesa complessiva a carico dell’amministrazione comunale relativa alla manifestazione denominata Città dei Balocchi, relativamente all'ultima edizione, e a quanto ammonta invece la previsione di spesa della nuova manifestazione natalizia in via di organizzazione denominata Natale a Como”. La richiesta non è generica ma esige "l’indicazione della previsione di spesa, di specificare sia ogni singola voce già sostenuta (vedi le premesse) sia delle ulteriori spese in previsione".

L'interrogazione si conclude chiedendo "le motivazioni che hanno portato alla scelta di affidamento diretto delle prestazioni richiamate in premessa, se sono state effettuate le necessarie verifiche preliminari dei nominativi dotati di adeguata professionalità delle società stesse e se sono state effettuate indagini di mercato in ordine alla congruità delle prestazioni".