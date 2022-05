Guerre, aiuti, profughi: la sfida dell’accoglienza. Se ne parla a Como con Piero Fassino 

Venerdì 6 maggio 2022 alle ore 21:00 presso il Centro civico di via Achille Grandi, 21 a Como il Partito Democratico organizza l’evento “Guerre, aiuti, profughi. la sfida dell’accoglienza. Un incontro, aperto a tutti i cittadini, che vuole porre al centro i valori dell’accoglienza e dell’inclusione sociale in un momento storico caratterizzato da profonde divisioni e guerre, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina. Secondo i dati del Council on Foreign Relations sono 27 i conflitti in corso oggi nel mondo.



"I conflitti, le guerre e le violenze - scrivono gli organizzatori Dem - sono ancora estremamente vive in questo 21° secolo e, come nel passato, generano un impatto devastante su milioni di persone, costrette a fuggire e a emigrare. Occorre dunque confrontarci su questo tema avendo come obiettivo quello di far si che Como, torni a fare la sua parte nella rete dell’accoglienza, esercitando quel ruolo di “messaggera di pace” che le è proprio".



Di questo si discuterà con Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera; la deputata comasca e componente della Segreteria nazionale del PD, Chiara Braga; la candidata Sindaco di Como, Barbara Minghetti; la presidente della Acli di Como, Marina Consonno; l’attivista, Chiara Bedetti; la candidata capolista del PD in consiglio Comunale di Como e attuale consigliera comunale, Patrizia Lissi; la dirigente scolastica dell’Ics Como lago, Giuseppina Porro. Modera l’incontro Matteo Introzzi, segretario PD Como Convalle e candidato in Consiglio comunale a Como.