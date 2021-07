Letizia Moratti si oppone al governatore Fontana: "Sono favorevole al green pass"

Si è schierata apertamente per un utilizzo massiccio del green pass l'assessore al welfare della Lombardia, Letizia Moratti. Secondo la vicepresidente della Regione andrebbe utilizzato per consentire l'accesso nei ristoranti, bar, palestre e negli stadi. "Siamo impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini con ogni strumento - ha detto ai microfoni del TgR Lombardia nella giornata di giovedì 15 luglio -. Quindi qualsiasi strumento che serva a garantire la sicurezza ai cittadini, secondo noi è positivo".

Le parole della vicepresidente lombarda, tuttavia, hanno suscitato l'imbarazzo del governatore Attilio Fontana che, allineato col leader della Lega Matteo Salvini, è contrario a un utilizzo così ampio della certificazione: "Mi sembra che sia una discussione fuori luogo – ha commentato il presidente –. Oggi non vedo perché parlare di green pass visto che abbiamo i numeri che non sono assolutamente tali da giustificare un’iniziativa in questo senso".

La posizione del governo sul green pass

Per il momento l'esecutivo guidato da Mario Draghi non ha ancora preso una posizione sulla questione green pass. Nei giorni scorsi il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza Covid, si era schierato apertamente per una soluzione simile a quella francese "Utilizzare il green pass per eventi, come ristoranti e trasporti come si è deciso in Francia? Può essere una strada percorribile", aveva detto a Tg2 Post.

Nelle scorse ore il M5s ha detto di essere contrario all'uso della certificazione verde per accedere a bar e ristoranti ma di essere favorevole all'obbligo per accedere a stadi e discoteche .

Secondo Forza Italia, invece, bisogna fare uno scatto in avanti con le vaccinazioni per evitare nuove chiusure. "È normale su un tema importante come questo avere sensibilità differenti - ha detto la ministra degli Affari Regionali Gelmini -. Sono fiduciosa che su questo tema si troverà una soluzione unitaria".