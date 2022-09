Giardini a lago, a Rapinese piace da impazzire l'idea di recintarli

Non è un caso il fatto che Alessandro Rapinese abbia deciso di mantenere per sé alcune specifiche deleghe. Che il suo mandato sia fin qui improntato sull'ordine e la pulizia, con alcune colorate fisse, leggi svizzera e skaters, è ormai chiaro a tutti. Tanto che, pur tralasciando alcuni scivoloni barbagici, sul fronte sicurezza il sindaco di Como ha tentato un nuovo allungo. O meglio, visto che l'idea non è nuova, un tuffo nel passato.

Il tema è quello dei tanto attesi nuovi Giardini a lago, altro luogo ritenuto strategico in tema appunto di sicurezza. E allora perché non recintarli per renderli "inviolabili"? "Personalmente - ha detto Rapinese ieri sera in consiglio comunale - i Giardini a lago completamente aperti, visto il devato di questi anni, non li lascerei. Peraltro sono chiusi in molti altri comuni a partire da Milano. Se penso a quanto sarà bello quel parco, l’idea che possa fare la fine di tutti quelli che non vengono gestiti non mi piace. C’era un progetto dell’ex assessore al Verde Nini Binda che a me piace da pazzi Quel progetto aveva già il benestare della Soprintendenza".

Veniamo al punto. Innanzitutto i parchi recintati delle metropoli sono quasi tutti vecchi, quelli più recenti, vedi City Life a Milano, non lo sono affatto. Inoltre i Giardini a lago, proprio per la loro posizione strategica, con la creazione di una recinzione verrebbero pesantemente penalizzati, non solo dal punto di vista architettonico. Soprattutto a Como, città già devastata e recintata, qui sì, dall'infinito cantiere delle paratie. Che poi il "muro" sia un'efficace deterrente alla microcriminalità, è tutto ancora da dimostrare. Il progetto Binda risale alla fine degli anni '90 e da allora pare non essere cambiato nulla. Nemmeno l'idea che un luogo diventa sicuro quando è molto frequentato perché bello e non quando viene chiuso perché pericoloso.