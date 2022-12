Gazzola candidato sindaco a Cernobbio

C'è un nuovo candidato sindaco per Cernobbio. Scende ufficialmente in campo per le elezioni in programma la prossima primavera Andrea Michele Gazzola. Cernobbiese doc, da sempre impegnato in piccole e grandi battaglie per la tutela urbanistica e storico-culturale del suo paese, Gazzola ha presentato ufficialmente la sua candidatura e la relativa lista civica che lo sosterrà alle elezioni. L'annuncio è stato fatto nella serata del 20 dicembre 2022 in occasione dell'inaugurazione della nuova Dimora & Studio Cernobbiese (Gazzola oltre a essere grande appassionato di musica è imprenditore nell'ambito serico-tessile e nel fashion design).

La lista Cernobbio Futura coinvolge professionisti suddivisi per ambiti e per le diverse zone e frazioni di Cernobbio, in fasce di età molto diverse. I nomi verranno svelati nel corso del nuovo anno con un ciclo di incontri-conferenze-talk pensati dallo stesso candidato sindaco dove, suddivisi per aree tematiche, saranno invitati a Cernobbio personalità e professionisti di altro profilo portando esperienze, progetti e metodologie in modo da smuovere il pensiero, l’approfondimento ed il dialogo per la stesura - con i cittadini - del programma elettorale. "Lo scopo - ha commentato gazzola - è quello di risvegliare la cittadinanza attiva e riproiettare Cernobbio ad un livello di confronto-offerta di stampo internazionale".

Il logo della lista rappresenta un dettaglio dell’imbarcadero liberty di Cernobbio, disegnato a penna biro, mezzo distintivo della produzione artistica del Galvano. La scelta di inserire una rappresentazione artistica e quindi affidare ad un artista noto anche oltre i confini locali la realizzazione dello stesso, delinea fin da subito i caratteri distintivi del candidato nonché la sua passione per l’arte, la cultura, il territorio, la storia.