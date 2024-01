Gaddi eletto coordinatore provinciale di Forza Italia

Il congresso provinciale di Forza Italia che si è tenuto a Como presso Villa Gallia ha visto la riconferma per acclamazione del consigliere regionale Sergio Gaddi, coordinatore provinciale uscente e unico candidato. La conduzione del congresso lariano è stata affidata al deputato comasco di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, che ha richiesto un minuto di silenzio in occasione del Giorno della Memoria. Paolo Emilio Russo ha sottolineato l'importanza di Sergio Gaddi all'interno di Forza Italia, definendolo "una colonna portante" del movimento e un modello di coerenza politica fin dalla sua fondazione. Ha evidenziato il lungimirante sostegno di Berlusconi, il quale ha riconosciuto il valore di Gaddi come consigliere regionale.

“Abbiamo una storia che parla per noi, e io sarò pronto a confrontarmi con tutti e con tutte le idee, con spirito costruttivo evitando facili tattiche e ipocrisie. Dobbiamo mettere al centro i valori, in un periodo in cui la politica è emozionale e dipende dall'autorevolezza del leader” - ha detto Gaddi -. Abbiamo valori chiari, in primis la libertà, dobbiamo avere il coraggio di saperli trasmettere con la stessa forza del nostro fondatore Silvio Berlusconi. Como e tutta la provincia godono di flussi turistici fantastici e non hanno bisogno di provincialità, hanno bisogno di una visione forte e che sia all'altezza della fama internazionale di cui gode. Como ha bisogno del futuro che merita”.

Il coordinamento e i delegati

Il congresso provinciale di Como ieri ha eletto anche i 12 membri elettivi del coordinamento provinciale. Sono: Helga Bellugi, Riccardo Busana, Chiara Ferrario, Giovanni Fontana, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Andrea Lapenna, Daniele Maggi, Francesco Martinelli, Domingo Merry del Val, Luca Signorini, Antonietta Sosio. Eletti ieri dal Congresso anche i 7 Delegati comaschi al congresso nazionale di Roma previsto per il 23 e 24 febbraio 2024. Sono: Renato Acquistapace, Diego Cecchetto, Mattia Commisso, Gianluca Fumagalli, Davide Gervasoni, Natalie Ghielmetti, Luca Signorini.