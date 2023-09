Sì alla fusione: nasce Uggiate con Ronago

Sì alla fusione dei Comuni di Uggiate Trevano e Ronago: saranno un unico paese. La maggioranza dei cittadini chiamati ad esprimersi sulla fusione ha espresso parere favorevole. Il quorum del referendum (pari al 25% degli aventi diritto) che si è svolto domenica 10 settembre 2023 è stato superato in entrambi i Comuni. A Ronago hanno votato 669 cittadini, pari al 40,3% degli aventi diritto. A Uggiate Trevanohanno votato in 1.590 cittadini, cioè il 33,3% degli aventi diritto. A Ronago i "sì" sono stati 362 (54,1%), mentre i "no" sono stati 301 (5 schede bianche o nulle). A Uggiate Trevano, invece, i voti favorevoli sono stati 854 (pari al 53,8%) mentre i contrari sono stati 729 (7 le schede nulle o bianche). Il nuovo Comune nato dalla fusione si chiamerà Uggiate con Ronago. La sua nascita ufficiale è prevista per il 1° gennaio 2024. L'iter istituzionale per la fusione prevede prima un passaggio in commissione in Regione Lombardia, poi in giunta e in fine la firma del presidente della Regione.