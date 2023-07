Fratelli d'Italia: "5 luglio, cercasi disperatamente calendario eventi estivi"

Il grave ritardo della programmazione degli eventi estivi, tema al quale abbiamo dedicato ampio spazio, sta inevitabilmente alimentando la politica. Dopo qualche spunto in merito offerto ieri da Pd e Svolta Civica, oggi è Fratelli d'Italia a gettare nuovo fuoco sulla questione con una nota, intitolata "5 luglio, cercasi disperatamente calendario eventi estivi", pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del partito.

"L’Estate addosso, The summer is magic, Estate, Una grande festa, sono solo alcune delle canzoni che parlano di questa meravigliosa stagione per la quale, a Como, non c’è traccia di eventi ed appuntamenti organizzati dal Comune. Anche oggi, dalle colonne del quotidiano La Provincia, il sindaco dimostra tutta la sua arroganza e tracotanza cercando scuse sul fallimento del calendario degli eventi estivi. L’estate è iniziata, si avvicina il secondo weekend di luglio, il ritorno del Nino e del caldo record, e del calendario nessuna traccia".

"Ripercorrendo il programma elettorale di Superman - si legge ancora - erano diversi i passaggi dedicati all’intrattenimento estivo ma tutto tace: verrebbe da dire, residente o turista #oraNONpuoi goderti un evento estivo a Como mentre a Varese, Lecco e Lugano tutto è già partito, con Varese, ad esempio, che ha pianificato manifesti 6x3 proprio in città, forse sapendo del fallimento del duo Rapinese&Colombo. Dopo un bando andato deserto (l’ennesimo), dal Sindaco e dal suo fidato assessore alla cultura nessuna ammissione di colpa ma solo patetiche rassicurazioni e scaricabarili":