Molteni e Falanga entrano in Forza Italia: cosa cambia in consiglio comunale

Forza Italia torna in consiglio comunale a Como e lo fa grazie ai du consiglieri di opposizione Giordano Molteni e Alessandro Falanga. Una novità sulla scena politica comasca che promette, almeno nelle intenzioni dichiarate, di portare nuova forza nell'aula di Palazzo Cernezzi per resistere e controbattere allo strpotere del sindaco Alessandro Rapinese.

In occasione della conferenza stampa che si è svolta questa mattina (4 maggio) il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sergio Gaddi e il coordinatore regionale Alessandro Sorte, hanno presentato ufficialmente l'ingresso di Falanga e Molteni nella compagine "berlusconiana". Presenti, oltre ovviamente ai due consiglieri comunali, anche l’europarlamentare di Forza Italia, Massimiliano Salini, e la candidata Laura D'Incalci.

Come detto, questa novità prelude a un rinnovato impegno per portare in consiglio comunale nuove strategie e nuova linfa, tanto che l'auspicio dichiarato è quello di allargare il gruppo nei prossimi mesi. Allargarlo addirittura andando a "erodere" consiglieri allo schieramento di maggioranza. Sono stati gli stessi Molteni (che sarà capogruppo) e Falanga a lanciare questo appello: "Crediamo che ci siano consiglieri di maggioranza che si trovano sempre condizionati nel votare determinati atti ed è ovvio che ci sia qualche mal di pancia. A loro rivolgiamo il nostro appello affinché si uniscano al nostro gruppo".