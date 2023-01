Regionali, Fontana a Cantù parla agli indecisi: "Le altre proposte incompatibili con l'efficienza lombarda"

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana questa mattina 22 gennaio ha cominciato il tour comasco, in vista delle prossime elezioni del 12-13 febbraio, partendo dal centro di costruzione dei carri di Carnevale di Cantù. Lo hanno accompagnato a visitare i carri (non ancora del tutto terminati) Lino Arnaboldi vicepresidente e responsabile del gruppo Lisandrin, il sindaco della città di Cantù Alice Galbiati, il vice sindaco Molteni, l'assessore Isabella Girgi e il sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba.

Fontana ha molto apprezzato la visita e tra una curiosità e l'altra, non ha mancato di annoverare il carnevale canturino (evento storico riconosciuto a livello nazionale) nella lista di quelli più conosciuti al Nord Italia e non solo...

Per quanto riguarda le prossime elezioni regionali in merito a chi è ancora indeciso (Fontana è il favorito nei sondaggi elettorali) ha invitato i lombardi ad andare a votare, sottolineando come a suo dire quello proposto dal centro-destra sia l'unico modello valido per lo sviluppo di questa regione.