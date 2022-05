Italexit contro le mascherine a scuola: flash mob in via Borgovico

Flash mob di protesta contro l'obbligo di mascherine per i ragazzi a scuola. E' l'iniziativa organizzata dalla sezione comasca di "Italexit per l’Italia con Paragone" per il pomeriggio di mercoledi 4 maggio. L'appuntamento è fissato alle 15 davanti all'Ufficio scolastico territoriale di via Borgovico 171 a Como.



"È giunto il momento di dimostrare come il danno formativo e psicologico non possa essere più trascurato – spiega il coordinatore di Italexit Como , Adalberto Motta –. In Europa siamo un caso unico dove gli studenti subiscono queste pressioni e limitazioni.“Italexit con Paragone - concludono Motta e la referente provinciale Sara Giagnoni – continuerà anche nelle prossime settimane a essere presente nelle piazze e nelle strade per esprimere il proprio dissenso di fronte a un governo che continua a privare gli studenti delle loro libertà".