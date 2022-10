Giovani leghisti di Como a Strasburgo: flash mob davanti al Parlamento europeo

C'era anche una delegazione dei Giovani della Lega di Como davanti al Parlamento europeo, giovedì 20 ottobre 2022, per partecipare a un flash mob volto a chiedere chiedere la tutela delle identità e delle tradizioni locali. Numerosi il giovani leghisti arrivati dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Valle d’Aosta. Il flash mob ha rappresentato il momento conclusivo della trasferta a Strasburgo promossa dagli eurodeputati della Lega Isabella Tovaglieri e Marco Campomenosi, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni comunitarie attraverso la visita del Parlamento europeo e l’incontro con alcuni dei suoi rappresentanti.

Da Como c'erano Riccardo Tonon, Laura Corace e Sabrina Chiolerio, che hanno commentato: "Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’Europa in modo diretto, e non più solo attraverso la propaganda edulcorata di Bruxelles. Ringraziamo dunque Isabella e Marco per averci permesso di entrare nel cuore delle istituzioni europee, che dai nostri territori vediamo spesso come entità lontane nonostante l’impatto che esercitano sulla vita delle comunità locali, anche delle più piccole". Contento e soddisfatto si è detto il coordinatore provinciale dei giovani di Como Matteo Mauri.