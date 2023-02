Boom di Fermi, colpaccio di Gaddi: gli eletti comaschi alle Regionali

Sono dunque cinque i consiglieri regionali comaschi eletti ieri al Pirellone. Si tratta del votatissimo Alessandro Fermi (Lega), di Anna Dotti. Fratelli d’Italia, della sorpresa Sergio Gaddi di Forza Italia che ha brillantemente sbaragliato tutti gli avversari di partito, Marisa Cesana per Lombardia Ideale - Fontana Presidente, e Angelo Orsenigo del Pd. La provincia di Como manda così in Regione quattro esponenti del centrodestra e uno del centrosinistra.

Le preferenze

Alle ore 15 di lunedì 13 febbraio si sono chiusi i seggi delle elezioni regionali della Lombardia 2023. Ha vinto Attilio Fontana con poco più del 54% dei voti, mentre Piefrancesco Majorino con quasi il 34% è comunque stato eletto consigliere regionale. Qui di seguito i dati in tempo reale dello spoglio dei seggi con i risultati dei voti ottenuti dai candidati governatori e quelli dei candidati consiglieri regionali comaschi.

Attilio Fontana 1.774.477 voti (54,67%)

Pierfrancesco Majorino 1.101.417 voti (33,93%)

Letizia Moratti 320.346 voti (9,87%)

Mara Ghidorzi 49.514 voti (1,53%)

A Como e provincia il 61,23% ha votato per Fontana, il 27,19% per Majorino, 10,24% per Moratti, 1,33% per Ghidorzi.