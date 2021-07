Fedez risponde a Borghi (Lega): "Assurdo nel 2021 associare sieropositività e omosessualità"

Il consigliere comunale di Como e deputato della Repubblica Italiana per la Lega infiamma il web e si difende dalle accuse dopo il suo tweet su vaccini e LGBT: "Non hanno capito il senso del mio messaggio, sono analfabeti funzionali"

Un tweet che sta infuocando il dibattito politico sul DDL Zan e non solo. Claudio Borghi, consigliere comunale a Como e deputato della Lega, esattamente 20 ore fa ha scritto sui social, sul sul profilo ufficiale:

Terzo giornalista che chiama per sapere se sono vaccinato. Finora sono stato gentile, al prossimo parte il vaffanculo e la cancellazione dalla lista dei contatti.

Perchè questi eroi la prossima volta che intervistano un LGBT non gli chiedono se è sieropositivo e se fa profilassi? — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) July 20, 2021

Da qui si è scatenata, come prevedibile, una valanga di insulti e non sono mancate risposte da parte di personaggi illustri (politici e non) tra cui Letta del PD e Fedez, che nelle sue Storie di Instagram ha commentato così:

Ai più è parso evidente il binomio omessessuale-hiv nel tweet di Borghi ma il deputato leghista nega questa associazione e, al contrario, risponde tacciando di analfabetismo funzionale coloro che non sono riusciti a cogliere il vero significato del suo messaggio. Un altro pasticcio all'italiana, insomma, dove vanno a mescolarsi temi importanti senza giungere a nessuna conclusione. Questa la risposta di Borghi alla marea di critiche ricevute: