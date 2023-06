Eventi estivi, Lissi (PD): “Dal Comune di Como ritardi e incapacità"

Come abbiamo scritto questa mattina, all'alba dell'estate manca ancora la parte più rilevante della programmazione live, ovvero quella che dovrebbe investire soprattutto Villa Olmo. In un secondo articolo, l'assessore Enrico Colombo ha spiegato le ragioni del Comune di Como. Tuttavia, Patrizia Lissi, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Como, non risparmia alcune considerazioni sulla vicenda degli attesi eventi: "Domani inizia l’estate. È tempo di uscite serali, di concerti all’aperto, di feste di paese e di eventi. Ovunque, tranne che a Como. O meglio, a oggi, a causa dei ritardi del Comune, nessuno sa quale sarà il programma degli eventi estivi nella nostra città”.

“Il bando per le Villa Olmo Nights - prosegue in una nota Lissi - è andato deserto lo scorso aprile. A quel punto, il Comune di Como avrebbe dovuto far sapere in che modo è intenzionato a procedere ma, al momento, tutto tace. È l’ennesimo aspetto su cui il sindaco Rapinese e la sua Amministrazione stanno fallendo. Una città come la nostra, con luoghi meravigliosi in cui tenere concerti ed eventi e con tanta cultura da vivere, forse ancor di più, nella stagione più calda, si trova in estremo ritardo sulla tabella di marcia. Questo denota certamente una scarsa capacità di organizzazione e pianificazione. I cittadini comaschi e i tanti turisti che già affollano la nostra città non possono certo restare ad aspettare le lungaggini del primo cittadino e del suo gruppo” prosegue.

“E mentre il sindaco Rapinese è assiduamente impegnato in battaglie di cui non si sentiva la necessità e a mettere i bastoni tra le ruote alle associazioni - conclude Lissi - viene da pensare a quanto siamo fortunati ad avere, sul territorio, tante altre realtà che fanno e che organizzano cose belle per la gente. Penso a eventi come quelli organizzati dal Teatro Sociale, o al cinema all’aperto. Menomale che c’è altro, oltre al Comune, perché se aspettassimo i loro tempi, Como sarebbe un vero mortorio”.