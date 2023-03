Imu, imposta di soggiorno e addizionale irpef: nel 2023 il Comune di Como incasserà 40 milioni

Un gruzzolo di poco più di 40 milioni di euro arriverà nelle casse del Comune di Como nel 2023 solo da tre voci: Imu, imposta di soggiorno e addizionale Irpef. La previsione è messa nero su bianco dal dirigente comunale del settore Risorse economiche e tributi di Palazzo Cernezzi. Per l'esattezza si prevede un'entrata pari a 28 milioni e 600mila euro solo dall'Imu e 9 milioni e 522mila euro dall'addizionale Irpref. Mentre l'imposta di soggiorno frutterà circa 1,9 milioni di euro. Ancora da valutare, invece, l'ammontare derivante dal pagamento della Tari per la quale l'amministrazione comunale dall'estate scorsa ha avviato una serrata attività di accertamento per individuare i cosiddetti evasori. Per l'accertamento della Tari si attende di conoscere le nuove tariffe che saranno approvate dal consiglio comunale.