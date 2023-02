Regionali, Giuseppe Conte a Como parla dei frontalieri: "Grande soddisfazione per l'accordo con la Svizzera"

Oggi, lunedì 6 febbraio, Giuseppe Conte ha fatto tappa a Como durante il tour lombardo a sostegno della lista che appoggia il candidato alle prossime Elezioni Regionali Pierfrancesco Majorino.

Nel pomeriggio il Presidente del MoVimento 5 Stelle ha partecipato a un incontro organizzato presso la sede di CNA di Como al quale hanno preso parte anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle istituzioni e del mondo delle imprese lariane.

Presente anche il capolista pentastellato Raffaele Erba, consigliere uscente di Regione Lombardia.

Durante l’incontro sono stati toccati alcuni temi cruciali per l’economia comasca: i frontalieri, la scuola, il SuperBonus 110%, il turismo e i trasporti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giuseppe Conte durante l'incontro ha parlato anche del mondo degli artigiani e del lavoro delle piccole e medie imprese:

“Il mondo degli artigiani merita grande considerazione. Se l’Italia è fortemente competitiva in Europa e nel mondo è perché esiste questa tessitura produttiva che coinvolge le piccole e medie imprese. Serve maggiore attenzione per la formazione qualificata: come abbiamo fatto con la transizione 4.0, gli imprenditori devono avere la possibilità di investire nei macchinari e nella tecnologia digitale. Noi dobbiamo lavorare in questa direzione come abbiamo fatto con il Superbonus che ha portato 900 mila posti di lavoro. Uno studio di Bankitalia ha previsto fino a 375 mila nuovi posti di lavoro all’anno grazie ai fondi europei che abbiamo portato in Italia. Noi del M5s abbiamo creato prospettive concrete per una maggiore occupazione. Noi facciamo dei fatti mentre il Governo Meloni non ha creato nessuna misura per creare nuova occupazione e non ha previsto nessun investimento che rilanci la produttività del sistema Italia”.