Nessuno sfida Bongiasca: è l'unico candidato alle elezioni provinciali

Non sarà certo una grande competizione elettorale, quella per la carica di presidente dell'amministrazione provinciale del 27 novembre 2022. Infatti, solo una candidatura è stata presentata nei termini previsti, quella dell'uscente presidente Fiorenzo Bongiasca. La sua candidatura è stata l'unica ammessa alle elezioni provinciali. La cosa non stupisce più di tanto visto che la candidatura di Bongiasca è praticamente sostenuta da tutte le principali forze politiche per così dire "istituzionali". Oltre al PD, che lo sostenne già alle precedenti elezioni di 4 anni fa, hanno dato il loro appoggio anche Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Dunque, rielezione praticamente assicurata per Bongiasca che sarà per altri quattro anni il numero uno di Villa Saporiti.