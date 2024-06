Elezioni amministrative 8-9 giugno: tutti i comuni comaschi al voto

Ottantanove comuni della provincia di Como si preparano ad andare al voto l'8 e il 9 giugno, in concomitanza con le elezioni europee, amministrative e regionali in Piemonte. Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'elezione in un unico "election day", con due giorni di seggi aperti per favorire un maggiore afflusso di elettori. Sarà la prima volta alle urne per il nuovo Comune di Uggiate con Ronago, nato dalla fusione dei Comuni di Ronago e Uggiate Trevano, approvata dal Consiglio Regionale della Lombardia il 21 dicembre scorso.

I due comuni più popolosi della provincia di Como chiamati a eleggere il sindaco e rinnovare il consiglio comunale sono Cantù, attualmente guidato da Alice Galbiati, e Mariano Comense, guidato da Giovanni Alberti. Tra gli altri comuni coinvolti ci sono Cermenate, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Rovellasca, Villa Guardia, Tremezzina, Argegno, Blevio e Torno.

I cittadini di Alzate Brianza torneranno alle urne dopo le dimissioni di massa e lo scioglimento del consiglio comunale avvenuto lo scorso agosto. Attualmente, il comune è amministrato dal commissario prefettizio Domenico Roncagli. I due comuni più piccoli della provincia di Como interessati dalle amministrative sono Val Rezzo e Livo, con rispettivamente 158 e 165 abitanti.

I Comuni comaschi al voto

Albavilla

Albese con Cassano

Albiolo

Alserio

Alzate Brianza

Anzano del Parco

Argegno

Arosio

Bellagio

Bene Lario

Binago

Bizzarone

Blevio

Bregnano

Brenna

Cabiate

Cadorago

Cantù

Canzo

Capiago Intimiano

Carimate

Carugo

Caslino d'Erba

Cassina Rizzardi

Castelmarte

Castelnuovo Bozzente

Cerano d'Intelvi

Cermenate

Cirimido

Claino con Osteno

Colonno

Colverde

Corrido

Cremia

Cucciago

Cusino

Dizzasco

Dongo

Faggeto Lario

Fenegro'

Figino Serenza

Fino Mornasco

Garzeno

Grandate

Laino

Lezzeno

Limido Comasco

Livo

Locate Varesino

Lomazzo

Longone al Segrino

Luisago

Lurago Marinone

Lurate Caccivio

Magreglio

Mariano Comense

Maslianico

Menaggio

Merone

Moltrasio

Monguzzo

Montano Lucino

Musso

Oltrona di San Mamette

Peglio

Pognana Lario

Ponte Lambro

Proserpio

Rezzago

Rodero

Rovellasca

Sala Comacina

San Nazzaro Val Cavargna

Schignano

Senna Comasco

Solbiate con Cagno

Sorico

Stazzona

Torno

Tremezzina

Uggiate con Ronago

Val Rezzo

Valbrona

Valmorea

Veniano

Vercana

Vertemate con Minoprio

Villa Guardia

Zelbio