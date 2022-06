Verde è Popolare, l'appello al voto del candidato sindaco Graziani

Vincenzo Graziani, candidato sindaco a Como con Verde è Popolare, invita i cittadini comaschi a non disperdere il voto ed a "dare la preferenza a chi la città la conosce davvero e può trovare le soluzioni giuste ed immediate, senza voli pindarici, per ridare a Como il ruolo di capoluogo e di città conosciuta nel mondo per la sua bellezza".

"Daremo - aggiunge Graziani - soluzioni immediate per allentare la morsa del traffico e dell’inquinamento, renderemo Como più vivibile con il verde e con la piantumazione di piante antiallergeniche, fiori, giardini ed aiuole. Renderemo più sicuri i Giardini a lago ed istituiremo la polizia turistica con un ruolo di assistenza prima di tutto e di controlli degli abusi . Implementeremo la raccolta dei rifiuti in orari differenti e meno invasivi ed anche con aumentando i cestini dei rifiuti".

"Votare Verde è Popolare come partito - conclude il candidato - ha poi un significato importante perché siamo l’unico partito cattolico che si ispira alla enciclica di Papa Francesco sulla tutela del creato e dell’ambiente. Riportiamo Como al centro, questo è il nostro motto".