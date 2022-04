Elezioni, Minghetti: "Como città universitaria sul modello di Varese"

Una città in cui l’ateneo dell’Insubria possa fondersi con il tessuto cittadino, grazie a servizi migliori, spazi per gli studenti (strutture e verde pubblico) anche all’esterno delle sedi, miglioramento e potenziamento del trasporto pubblico, per facilitare la mobilità da e verso le strutture principali. E' l'idea della Como universitaria che ha in mente la candidata sindaca Barbara Mingheti: "Tutto ciò può avvenire soltanto con un nuovo patto tra amministrazione comunale e ateneo dell’Insubria, sull’esempio di ciò che a Varese già avviene".



Lo sguardo per migliorare futuro dell'istruzione universitaria nel capoluogo lariano, dunque, è volto alla vicina Varese per quanto riguarda le relazioni tra univesrità e amministrazione comunale.Ma tra leproposte elettorali di Minghetti vi sono altri punti cardini per il tema "università". Per esempio il rilancio del servizio InformaGiovani nella sede di via Vittorio Emanuele, che si chiamerà "Yes, Young and space". E ancora, il gruppo di giovani che sostengono la candidatura di Minghetti, si legge nella nota stampa diffusa bella giornata di ieri 11 aprile, propongono l'istituzione delle Giornate dell’Università: "Ovvero giornate, a cadenza mensile, interamente dedicate all’Università dell’Insubria, ai suoi studenti e ai giovani cittadini in età tale da essere prossimi a dover scegliere dove continuare i propri studi". Per queste giornate, oltre agli spazi universitari (aperti per eventuali tour guidati e open day), i giovani di Minghetti propongono che vengano "messi a disposizione spazi pubblici comunali al fine di svolgere lezioni pubbliche in luoghi diffusi della vita sociale comasca, attivare incontri tra studenti delle scuole secondarie, universitari e professori, organizzare feste e momenti ricreativi per tutti gli studenti universitari e i maggiorenni, al fine di facilitare la creazione di legami personali tra universitari e studenti più giovani".