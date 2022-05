Imbrattati con svastiche i manifesti elettorali di Rapinese

Clima politico rovente a Como: non che ci fosse bisogno di ulteriori conferme, ma la campagna elettorale dei candidati sindaci sarà quanto mai appassionante e combattuta quest'anno. Lo si vede dai manifesti. O meglio, lo si evince da come vengono imbrattati i manifesti elettorali dei candidati. In via Bellinzona tutti quelli raffiguranti Alessandro Rapinese sono stati rovinati con scritte, baffi e svastiche sulla fronte dipinti disegnati con pennarello rosso.

In via Leoni, invece, alcuni manifesti della candidata del centrosinistra, Barbara Minghetti, sono stati per così dire "corretti". La scritta 'candidato sindaco' è stata corretta in 'candidata sindaca'.