Stadio, San Martino, Mobilità, le tre domandone di Fratelli d'Italia ai comaschi

Dopo aver presentato ai comaschi con uno squillante "Buongiorno Patrioti" il candidato sindaco del centrodestra, Giordano Molteni, Fratelli d'Italia si è lanciata nell'agone elettorale con un sondaggio che affronta tre temi che certamente saranno al centro delle tante questioni urgenti che il prossimo primo cittadino di Como sarà chiamato ad affrontare nel prossimo quinquennio: Stadio, San Martino, Mobilità.

Su oguna delle tre tematiche, il partito di Giorgia Meloni, che vede a Como in Alessio Butti il suo più illustre rappresentante, ha posto alcune domande le cui risposte dovrebbero orientare il programma elettorale di Molteni. Le riportiamo di seguito.

Sullo stadio

Vuoi che lo stadio resti in città o venga realizzato a nuovo fuori città?

Sei favorevole al parcheggio interrato?

Nel caso di realizzazione del parcheggio interrato, sei favorevole alla pedonalizzazione di tutta l’area circostante?

Che durata di concessione daresti alla società?

Sei favorevole a realizzare un’area commerciale negli spazi ricavati sotto gli spalti?

Cosa vorresti nell’attuale palazzina del CONI?

Su San Martino

Quale ritieni debba essere la destinazione futura del compendio San Martino?

Sede polo scolastico

Parco urbano attrezzato

Altro

In caso di destinazione verde, sei favorevole al suo inserimento all’interno del parco regionale della Spina Verde?

Ritieni che il parco debba avere un orario d’ingresso definito (es 7-24)?



Tra le seguenti attività quali ritieni utili implementare?

Area sportiva/percorso vita

Circuito running

Orti urbani

Altro

Ritieni importante la creazione di un’area dedicata al ricordo/memora di quanto ha rappresentato in passato il compendio?

Sulla Mobilità

Como ha un Piano del Traffico datato, sei favorevole ad adottarne uno nuovo?

Giudichi soddisfacente la disponibilità di posti auto a Como?

Sei favorevole a rendere gratuita la sosta per auto elettriche ed ibride?

Ritieni necessario implementare il servizio di bike sharing attraverso bici assistite?

Sei favorevole a mettere in atto tutti gli sforzi possibili, con i vari soggetti coinvolti, per avviare un percorso di elettrificazione dei battelli?

Sei favorevole al potenziamento della tratta della Navigazione, Tavernola-Como?

Sei favorevole alla redazione del progetto per la metropolitana leggera, lungo la tratta Grandate-Como Lago con la fermata anche presso l’autosilo Valmulini?Come valuti la regolamentazione del traffico veicolare lungo viale Geno nel periodo estivo? (1=Pessima; 10=Ottima)

Sei favorevole alla pedonalizzazione di Piazza Peretta, nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’immobile ex Banca d’Italia?

Che importanza dai alla revisione del piano del traffico? (1=Pessima; 10=Ottima)