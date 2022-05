Incontro con i candidati sindaco organizzato da QuiComo

Giovedì 19 maggio, alle 18, al Nerolidio Music Factory di Como, si terrà un incontro organizzato da QuiComo con i candidati sindaci del capoluogo in vista delle elezioni che si terranno il 12 giugno. Durante la serata, moderata da Maurizio Pratelli, la scuola sarà al centro del dibattito anche grazie alla partecipazione di Luca Michelini, docente di Storia dell’Economia alla Normale di Pisa, che già su queste pagine aveva sollevato la questione del reddito scolastico comunale.

Ma non si può parlare di scuola senza parlare di asili, di insegnanti di sostegno, di trasporti e del Setificio, dopo le ipotesi di trasferimento al San Martino. E scuola vuol dire anche giovani, cultura, luoghi di aggregazione, impianti sportivi. Temi centrali per la nuova amministrazione che dovrà guidare la città nei prossimi 5 anni. Nell'ultima parte dell'incontro verranno toccate le questioni principali che ogni candidato ha messo al centro del proprio programma, come ad esempio la sicurezza, altro nodo centrale per una città che per essere "sicura" deve essere innanzitutto viva ed attrattiva, non solo per i turisti.

L’incontro, aperto al pubblico, sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook di QuiComo