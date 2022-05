Minghetti e il San Martino: "Un polmone verde che potrebbe ospitare eventi e festival"

Per stemperare il clima elettorale sempre più teso, verrebbe da dire che se nel prossimo lustro venissero realizzare solo la metà delle promesse fatte, chiunque fosse diventato sindaco verrebbe portato in tripudio per Como da una folla di cittadini. Tuttavia è bene ricordare a chi ad esempio nuovamente sogna un futuro mirabolante per la Ticosa, tra nuovi palazzi e nuova cretaività, che l'ex tintostamperia chiuse nel 1981.

Ma a Como non ci sono solo il nuovo lungolago e i resti ormai cinquantenni della vecchia fabbrica. Nel capoluogo abbiamo un altro simbolo del passato ancora alla disperata ricerca di una rinascita: il San Martino. E così, se domani l'amministrazione Provinciale presenterà il progetto per l'ex ospedale psichiatrico che non è piaciuto ad Adria Bartolich e che invece ha fatto strabuzzare gli occhi a Giordano Molteni, ieri Barbara Minghetti ha visitato il San Martino e incontrato le realtà che ancora lo animano.

"Un pomeriggio a San Martino - ha scritto la candidata del centrosinistra sulla sua pagina Facebook - ricco di incontri, volti e testimonianze all’insegna di 3 valori cardine della nostra campagna elettorale: inclusione, accoglienza e partecipazione. Di inclusione, ad esempio, abbiamo parlato con i redattori della rivista “Oltre il Giardino”, seguita da tanti anni dal fotografo Gin Angri. La redazione, composta da persone fragili, è ospitata in alcune sale del Centro Diurno del San Martino, un luogo che merita di essere valorizzato perché è un patrimonio di tutta la città. Un polmone verde che potrebbe ospitare eventi musicali, culturali e festival di ogni genere. Perché, ad esempio, non realizzare in questa zona un festival sulla falsariga del Carroponte?".

"Sempre nel parco di San Martino - aggiunge Minghetti - è presente la suggestiva Chiesa Ortodossa di Como che accoglie molti fedeli russi, moldavi e ucraini. Padre Alexis mi ha accolto raccontandomi con passione l’impegno, suo e della comunità che rappresenta, per accogliere i profughi ucraini in questo momento drammatico e del loro coinvolgimento nel Tavolo Interfedis. Un mio desiderio, comunicato oggi a Padre Alexis, sarebbe quello di riportare in città il Festival Intrecci di Popoli, magari proprio qui al San Martino".