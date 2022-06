San Bartolomeo Val Cavargna: Doha Zaghi non ce la fa, ampiamente sconfitta da Eleonora Bari

Esclusa a Como, dove era inizialmente in lista con Azione di Carlo Calenda, Doha Zaghi non ce l'ha fatta nemmeno a San Bartolomeo Val Cavargna, dove aveva ripiegato presentandosi come candidata sindaco per il Partito Gay, in opposizione ad Eleonora Bari (Lista "Insieme per San Bartolomeo Val Cavargna), che ha poi vinto contro con 85,5%. dei voti. 990 elettori gli elettori del piccolo comune lariano: 472 hanno deciso di dare fiducia al sindaco uscente, votando per la continuità Eleonora Bari; Doha Zaghi ha ottenuto solo 81 voti.