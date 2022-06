Verso il ballottaggio: a Porta Torre l'ultimo comizio di Rapinese

Mentre proseguono sino a venerdì gli incontri a due con Barbara Minghetti, quello finale si terrà venerdì 24 al Teatro Sociale, l'ultimo comizio solitario prima del ballottaggio per Alessandro Rapinese si svolgerà invece domani sera, giovedì 23 giugno, alle 20.30 a Porta Torre. Questo l'appello di Rapinese: "Domani sera oltre a festeggiare il nostro magnifico percorso ti chiederò un favore in vista delle elezioni". Un po' di suspance finale non guasta.