Rapinese annuncia l'assessore al Verde, Pulizia e Partite Iva: è Michele Cappelletti

Il candidato sindaco Alessandro Rapinese ha annunciato un altro nome della sua giunta. Si tratta di Michele Cappelletti, volto noto in città non solo per il fatto di essersi già candidato due volte con Rapinese, ma anche e sopratutto per essere un commerciante del centro. Per anni, infatti, ha gestito il negozio di scarpe Rigamonti in via Luini e attualmente gestisce un altro negozio in via Milano bassa. A lui il candidato civico Rapinese ha deciso di affidare le deleghe degli assessorati al Verde, alla Pulizia e alle Partite Iva (attualmente assessorato al Commercio e Attività produttive).

"Stato un mio sostenitore fin dalla prima ora - ha commentato Rapinese - cioè fin dal 2011 quando ho deciso di candidarmi per la prima volta a sindaco. Insieme siamo cresciuti e siamo diventati la prima forza politica della città. Gli affido tre deleghe pesantissime, ma solo perché so che può reggere le responsabilità".