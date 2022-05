Paragone a Como: "Le amministrative? Occasione per i comaschi di lanciare un segnale al governo"

Di nuovo a Como, questa volta per un comizio in compagnia di altri partecipanti per così dire "illustri" di Italexit. Gianluigi Paragone da un piccolo palco allestito vicino a un gazebo in piazza Cavour ha rilanciato la candidatura di Francesco Matrale. Al centro del suo intervento, però, sono stati pochi i temi di carattere amministrativo e locale. Per lo più Paragone ha incentrato il suo intervento su tematiche nazionali ed europee, le stesse che caratterizzano l'essenza del movimento da lui fondato dopo l'uscita dal Movimento 5 Stelle. Dunque, tante accuse al governo e alla relativa gestione della pendemia. Immancabile un approfondimento sulla questione mascherine a scuola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Del resto Paragone non ha fatto mistero del significato che dà alle amministrative del 12 giugno. "E' un banco di prova di cui i comaschi devono approfittare- ha spiegato a margine del comizio - per lanciare un segnale al governo". Insomma, pur riconoscendo che l'elezione del sindaco serve a individuare chi dovrà guidare la città nei prossimi cinque anni, Paragone auspica che i comaschi possano vedere in Matrale l'occasione anche per esprimere il proprio dissenso nei confronti del governo, le cui decisioni pesano indiscutibilmente sulla vita dei cittadini al di là del Comune di residenza.