Il turismo di Como secondo Molteni: cultura, eventi, battello Patria e il sogno del volo verticale

Turismo d'elite, ma anche mordi e fuggi. Nell'ìdea di rilancio e promozione del territorio di Como per il centrodestra ci sono i grandi alberghi ma anche le semplici gelaterie, bar e ristoranti che incentivano i visitatori di fuori provincia a venire nel capoluogo per trascorrere un semplice pomeriggio. Ma molto il candidato sindaco Giordano Molteni ha insistito anche sull'aspetto culturale "che è strettamente a quello turistico". Al suo fianco, alla conferenza stampa convocata nella mattina di sabato 7 maggio vicino all'hangar dell'Aeroclub, oltre all'onorevole Alessio Butti e al coordinatore provinciale Stefano Molinari, c'era anche l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni, la quale, da brava ex sciatrice qual è, ha voluto porre l'accento sulle peculiarità ed eccellenze sportive del territorio comasco: "Il turismo può beneficiare tantissimo dagli eventi sportivi, e questo territorio ha tutte le carte in regola per diventare importante anche in questo senso".



Alcuni aspetti particolari sono stati toccati da Molteni, il più "sfizioso" di tutti è forse quello del volo verticale: "A livello normativo si stanno sbloccando le procedure e le autorizzazioni, quindi ritengo che si possa e si debba lavorarein tale senso, per promuovere spostamenti dagli aeroporti lombardi al nostro territorio mediante il cosiddetto volo verticale (tipologie di velivoli tipo droni in grado di trasportare passeggeri, ndr)".Nell'intervento di Alessio Butti un passaggio rilevante è stato dedicato all'importanza di riportare in funzione il piroscafo Patria : "E' un vero gioiello del nostro lago e adesso che ci sono dei privati disposti a rimetterlo in funzione la burocrazia lo impedisce".