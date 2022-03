Minghetti sindaco: "Con me un patto di collaborazione con i cittadini"

Prosegue senza sosta il viaggio tra i quartieri di Como del candidato sindaco del centrosinistra Barbara Minghetti, questa mattina in visita a Camerlata: “Vogliamo un nuovo patto tra cittadini e amministrazione comunale. Per questo adotteremo un nuovo Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni e un vero e proprio Patto di collaborazione, sul modello ideato da Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà”.

“La forza di questa città – dice Minghetti - sta nelle persone che la animano, che partecipano attivamente alla vita pubblica e che ogni giorno si impegnano per rendere Como più bella e vivibile. È giusto che i cittadini siano valorizzati e tutelati nella loro attività propositiva e, proprio per questo, sarà riattivato il rapporto con i gruppi di cittadini volontari che vorranno, in forma libera e in un’ottica di sussidiarietà e di civismo, collaborare nel prendersi cura del luogo in cui viviamo”.

I Regolamenti per l’amministrazione condivisa sono già stati adottati da centinaia di comuni italiani, compresa la vicina Lecco, e rappresentano strumenti importanti per coinvolgere la cittadinanza attiva nella vita pubblica.

“So che la generosità non manca ai comaschi e ne ho la continua dimostrazione, girando nei quartieri – aggiunge Minghetti – Si tratta di un bene prezioso che va valorizzato e messo nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. Perché l’esempio che può arrivare dai volontari non sta soltanto nel, pur utilissimo, loro operato, ma anche nel messaggio che, con il loro modo di vivere la città, possono dare ad altri, in particolare alle giovani generazioni. Il primo vero atto di educazione civica lo si fa con l’esempio personale. Ringrazio fin d’ora tutti coloro che vorranno donare un po’ del proprio tempo per contribuire al vivere bene di Como”.