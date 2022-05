Minghetti in tour nelle periferie per illustrare il programma

Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra, lancia la nuova fase della campagna elettorale, in cui organizzerà una fitta serie di incontri con i cittadini per illustrare al meglio i contenuti del programma della coalizione che la sostiene (Lista Minghetti - la Svolta Civica, Europa verde Como, Como Comune, Agenda Como 2030 e Partito Democratico). Un porta a porta in cui la candidata sindaco sarà a disposizione di cittadini (singoli oppure organizzati in gruppi) che vogliano approfondire la proposta di Minghetti per la Como dei prossimi anni.

“Si sente spesso dire - afferma Minghetti - che il programma elettorale sia un adempimento burocratico, che alla gente interessa poco. Nella mia coalizione la pensiamo in maniera diametralmente opposta. Nel percorso che ho affrontato sin qui ho incontrato molte persone, dai cittadini ai rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni, e ho maturato la convinzione che, oggi più che mai, la comunità chieda con forza idee, progetti concreti e capacità di visione. La gente vuole risposte. Vuole sapere come pensiamo di rendere la loro vita migliore, cosa faremo per offrire nuove opportunità ai giovani, come renderemo la nostra città più moderna e sostenibile. Il nostro programma, nato dai cittadini e dal lavoro dei tavoli – che vorrei ringraziare per i contributi, l’impegno e la grande disponibilità - contiene tutto ciò e da domani darò il via a una nuova fase, in cui sarà mia premura illustrarlo nel dettaglio”.

I primi appuntamenti elettorali

• mercoledì 18 maggio

Albate - ore 10.30 - via Falciola Gazebo / Conferenza stampa

Sagnino - ore 16.30 - Circolo Anziani via Pascoli 20

• giovedì 19 maggio

Camerlata - ore 10.30 – piazza Fisac Gazebo

Ponte Chiasso - ore 16.30 - Bar Dolce Vita Piazza 24 maggio 9

• venerdì 20 maggio

Monteolimpino - ore 11.30 - Mutuo Soccorso Via Bellinzona

Breccia - ore 16.30 - Bar Elite via Venturino 18/A

Rebbio – ore 21:00 - Teatro Nuovo Rebbio

Le altre date

23 maggio Sant’Antonio

24 maggio Mercato Copertoe Tavernola

25 maggio Albate e Rebbio

26 maggio Via Anzani e Lora

27 maggio Muggiò e V.le Varese

30 maggio Via Milano alta - Centro

31 maggio Monte Olimpino e San Giuseppe

1 giugno Albate e Sagnino

2 giugno Via Lorenz

3 giugno Camnago e Piazza Roma

4 giugno Prestino

6 giugno Trecallo e Tavernola

7 giugno Breccia e Centro

8 giugno aAlbate e P.zza Matteotti

9 giugno Mercato Coperto e Presidio stazione

10 giugno Centro