Minghetti: "Tutti i parchi e i giardini pubblici saranno inseriti nella mappa generale a servizio dei cittadini"

Visto che proprio il verde e i giardinetti sono un tema delicato della città, non poteva mancare acnhe in questo senso un impegno elettorale di Barbara Minghetti in vista del ballottaggio di domenica. "Spesso siamo noi stessi comaschi - afferma la candidata sindaco del centrosinistra - a non apprezzare pienamente le meraviglie della nostra città. Il verde pubblico, che andrà sicuramente ampliato e tenuto sempre meglio, è una risorsa fondamentale per il benessere e la vivibilità dei cittadini, oltre che dei turisti."

"Abbiamo grandi giardini, come quello di Piazza del Popolo, in cui mi trovo oggi, che aspettano soltanto di essere rivitalizzati. Non a caso, proprio qui eseguiremo uno dei nostri primi venti interventi urgenti, con procedura semplificata, e istalleremo nuovi giochi inclusivi per i bimbi. Sarà poi fondamentale creare la mappa generale dei parchi e dei giardini del Comune di Como, in modo da offrire alla popolazione un prospetto completo delle zone verdi in cui portare i bambini, praticare sport o semplicemente trovare un po’ di ristoro e di socialità. E poi pensiamo a un nuovo rapporto tra città e colline circostanti, con sentieri ciclopedonali nella Spina Verde e sentieri ben curati verso Brunate. Il verde e la sua cura saranno al centro del programma":