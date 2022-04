Barbara Minghetti: "Como riparta dalla cultura e dal Politeama"

Non c'è turismo senza cultura. E non esiste una "smart city" senza luoghi di aggregazione culturale. E se c'è un tema sul quale è più difficile fare appunti a Barbara Minghetti, ovviamente è proprio quello della cultura, ambito che le appartiene per formazione non solo per aver guidato il Teatro Sociale ma anche per le sue note collaborazioni con il Regio di Parma e il Macerata Opera Festival.

"Como riparte - afferma Minghetti - se ripartono anche i suoi poli culturali. Questa mattina ne ho parlato con Gianmario Longoni, manager culturale, alla guida con Marzia Ginocchio di ShowBees, società che da marzo 2020 ha preso in gestione il Teatro Arcimboldi di Milano. Più che un teatro un hub di cultura e di sperimentazione, uno spazio per la socialità per gli artisti e gli spettatori. Qui ha sede la Scuola del Teatro Musicale e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Un luogo incantevole dove troviamo i camerini rifatti da importanti designer, un nuovo ristorante giapponese, il Finger’s Art con la cucina fusion dello chef Roberto Okabe e ampio spazio per le mostre come quest’ultima dedicata a David Bowie".

"Dobbiamo ripartire da queste suggestioni - aggiunge Minghetti - e prendere spunto da chi ha già fatto meglio di noi. I luoghi di cultura e socialità a Como non mancano, manca una visione concreta per farli rinascere in tutto il loro splendore. Come il nostro Politeama, storico cinema-teatro chiuso dal 2005, che ha lasciato un’ampia ferita nel cuore di tanti cittadini comaschi. Prepareremo un progetto condiviso per farlo rinascire e ripartire in tutto il suo splendore come spazio multiculturale. Il teatro è stato per tanti anni la mia vita, proprio per questo vorrei proporre proposte culturali diversificate in città. Insieme, restituiremo questi luoghi a tutte e tutti noi. È un impegno e una promessa".