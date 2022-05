Ruffini, Passera, De Santis, Guzzetti: Minghetti si affida ai top player

Arrivano i big. E lo fanno per un doppio incontro nel capoluogo dal titolo "Como futuro prossimo. Scelte e opportunità: la Città protagonista". Il senso per Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra, è quello di tracciare la rotta della città. È infatti il concetto di “rotte” è il fulcro dei due appuntamenti programmati per il 10 e il 21 maggio al fine di un confronto con le migliori competenze sul futuro della nostra città.

“Rilanciare Como al centro delle rotte dell’economia, del turismo, della crescita e del talento è l’obiettivo che dobbiamo porci se vogliamo far fare il salto di qualità alla nostra città – dice Barbara Minghetti – Per farlo dobbiamo ricostruire relazioni, dobbiamo fare rete sia all’interno, sia guardando oltre i nostri confini, per poter davvero liberare l’enorme potenziale di Como e del suo brandÈ determinante intercettare e valorizzare le dinamiche di glocalizzazione. Il brand “Lake of Como” e? sempre piu? performante a livello globale, ma la potenza di questo brand dovrà dare vita a politiche di sviluppo complessive sulla citta?":

Innovazione d’impresa e turismo culturale

"Le due direttrici di sviluppo di una Como attrattiva - scrivono gli organizzatori degli eventi - necessitano di una visione di sistema, tra gli attori dell'economia, sociali e politici locali e nazionali, che rilanci l’innovazione d’impresa e favorisca progetti culturali di rilievo per favorire il turismo tutto l’anno. Como internazionale e? anche una Como-hub, un citta? incubatrice di talenti, di nuove imprese a trazione giovane, di economia materiale e immateriale, che finalmente aggiorni la propria tradizione industriale incontrando la contemporaneita?. Allo stesso tempo, Como internazionale e? anche una Como che connetta politica turistica e politica culturale grazie alla potenza del brand. Il bivio di fronte a noi. Giocarsi la partita internazionale significa anche riconoscere nella propria posizione geografica un fattore di sviluppo. Como deve diventare la perla che e? in potenza: un brand globale felicemente collocato tra l’area metropolitana milanese e il Nord Europa".



I due appuntamenti

Nel primo incontro, fissato per martedì 10 maggio alle ore 21 allo Yacht Club di Como, interverranno:

• Remo Ruffini, amministratore delegato Moncler

• Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

• Federico Pizzarotti, sindaco di Parma



• Paola Dubini, docente Università Bocconi di Milano

• Maurizio Traglio, presidente di CNext

• Serena Bertolucci, direttrice Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura

• Barbara Minghetti, candidata sindaco di Como

Nel secondo incontro, fissato per sabato 21 maggio alle ore 10:30 allo Yacht Club di Como, interverranno:

• Corrado Passera, fondatore e CEO Illimity

• Giuseppe Guzzetti, già presidente Fondazione Cariplo

• Marco Zalamena, Head od Hospitality EY Italia

• Anita Longo, docente Marketing territoriale università IULM di Milano

• Paolo De Santis, imprenditore

• Mattia Palazzi, sindaco di Mantova

• Barbara Minghetti, candidata sindaco di Como