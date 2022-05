Come migliorare subito la viabilità di Como: la ricetta dell'ex comandante dei vigili candidato sindaco

Vincenzo Graziani, candidato sindaco di Como per Verde è Popolare, attinge alla sua esperienza professionale per proporre ai comaschi la sua ricetta contro il traffico. Per tanti anni, infatti, Graziani è stato il comandante della poliza locale di Como. Si presume, insomma, che se ne intenda di viabilità, soprattutto per quanto riguarda il capoluogo lariano. Ecco, allora due provvedimenti che secondo lui sarebbero facilmente ed immediatamente adottabili, con un miglioramento immediato della viabilità.

Doppio senso in via Sauro-viaMilano nei festivi

Apertura della corsia ascendente di Via Nazario Sauro, Viale Spallino, Via Milano,da attuarsi nelle giornate festive ed in tutte le giornate di manifestazioni o eventi o affluenza di traffico particolare, allo scopo di decongestionare il girone da un surplus di traffico proveniente dalla direttrice di penetrazione di via Torno, rivedendo nel contempo la possibilità di accesso diretto a via Manzoni da piazza Amendola. "Tale intervento - afferma Graziani - si può realizzare con un moderno sistema di indicazioni semaforiche legate a sensori di traffico"

Onda verde modulabile.

Sincronizzazione e creazione di una reale onda verde semaforica lungo il girone, che sia variabile a seconda delle condizioni del traffico. "Bisogna non creare illusioni - commenta Graziani - ma avere il coraggio di intervenire con soluzioni non di grandi studi ingegneristici, ma sentendo i residenti e chi quotidianamente vive il problema. Questi primi punti sono solo l'inizio di un ampio progetto immediatamente realizzabile e semplice per migliorare la mobilità cittadina".