Matteo Salvini a Como per Giordano Molteni sindaco

Poco più di due settimane al voto per l'elezione del nuovo sindaco di Como e i big arrivano in città. Domani, venerdì 27 maggio, oltre al già annunciato segretario del Pd Enrico Letta, che in serata sarà al Birrificio di Camerlata, tornerà in città Matteo Salvini. Il leader della Lega è atteso in piazza Volta intorno alle 18 per sostenere il candidato del centrodestra Giordano Molteni, che commenta così l'appuntamento: "Finora con Salvini ci siamo parlati solo telefonicamente. Sono quindi contento di poterlo incontrare domani di persona. Matteo è un grande motivatore e da lui mi aspetto grandi stimoli. Certamente saprà indirizzare l'elettorato sulla nostra coalizione. Conosce molto bene la città e il suo arrivo avrà certamente anche un grande impatto emotivo".

Dopo le prime settimane di campagna elettorale, Molteni è molto soddisfatto: "Sono partito sentendomi onorato ma ora, man mano che giro la città e incontro le persone, grazie agli attestati di stima ricevuti strada facendo mi sento 10 anni in meno. Rispetto a certi sondaggi iniziali (Etv, ndr), ai quali comunque non ho mai creduto, sono certo che la forbice si sia ampiamente ridotta, sento che il consenso nei nostri confronti sta crescendo".

Sempre a sostegno di Giordano Molteni, lunedì 30 maggio arriverà invece la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. All'appello, per ora, manca solo Silvio Berlusconi.