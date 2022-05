Le liste due che sostengono Adria Bartolich: "32 donne e 25 uomini generosi e liberi"

Un luogo simbolo della città quello scelto da Adria Bartolich, candidata sindaca di Como, per presentare gli uomini e le donne candidati nelle due liste che la sostengono per le elezioni amministrative 2022. "Il luogo scelto per la presentazione - si legge nella nota stampa dello schieramento di Bartolich - lo spazio adiacente al tempio donato alla città da Francesco Somaini, dove volle raccolti i cimeli voltiani scampati al furioso incendio che avvolse la grande esposizione approntata nel primo centenario della pila. Le donne e gli uomini, che oggi si candidano a governare la città con Adria Bartolich, raccolgono simbolicamente un impegnativo testimone”.

Ecco, dunque, le 32 donne (56%) e i 25 uomini (44%) presenti nelle due liste “Il bene comune” e “Civitas-progetto città” che sostengono Adria Bartolich. Si tratta di donne e uomini, di età che va dai 23 anni in su. "Ssono espressione sia di diverse realtà ed esperienze culturali, professionali e sociali - si legge nel comunicato ufficiale di Bartolich - sia di ragguardevoli competenze politiche e amministrative. Somaini, proprio come Adria Bartolich con un’ esperienza di deputato in parlamento, diversamente da chi cerca incarichi pubblici per coltivare interessi propri o delle proprie consorterie, seppe tradurre il suo impegno in gesti di generosa gratuità, come lo straordinario dono alla città che è il Tempio Voltiano. Questo insegna una direzione nella quale intende muovere questo generoso e libero manipolo di donne e uomini: passare dall’abbandono alla cura delle persone, dei beni comuni e dello spazio pubblico. Questa è la precisa direzione di marcia del progetto offerto alla città: rendere forte, autorevole e credibile l’istituzione Comune, a salvaguardia di ciò che è di “tutti”, moderando gli interessati appetiti privati e assicurando equità, imparzialità e trasparenza, per restituire a chi ci abita l’orgoglio di essere cittadine e cittadini di Como".

IL BENE COMUNE - ADRIA BARTOLICH SINDACA

BOCCELLATO Mirella

CASCIELLO Lucia

CASTOLDI Graziano

CASTORE Leonardo

CAZZANIGA Franco

CAZZANIGA Pietro

DE SANTIS Vanessa

DE VITO Morena

GABAGLIO Laura

FLAUTO Ilaria

GIORDANO Samantha

GROHOVAZ Valentina

GUGIANA Nicola

MELONI Maria Franca

NOCERA Antonio

PALUMBO Andrea

PELIGRA Patrizia

PICCOLO Debora

RIGHI Marialuisa

RUBATTU Lucia

RUSSO Alfonso

SANTARELLI Susi

SAPONIERI Emanuela

SCHIERA Sarah

SPAMPINATO Salvatore

STRAMIGIOLI Paola

TERRAGNI Maria

TROJA Dino

TROTTA Annunziata

TROTTA Eleonora

CIVITAS - PROGETTO CITTA’

MAGATTI Brunio

ROVI Guido

BORDIGA Andrea Ancelo

FRANCHINI Ado Antonello

VENNERI Luca

BERETTA Roberta

BERGNA Vittorio

BRANCA Salvatore

CORTELLEZZI Marco

DE ROSA Rita

DODARO Omar

GABAGLIO Luca

GIANCRISTOFORO Alice

IACOLINA Ricardo

LATTANZI Marco

LO TURCO Gaetana

MORO Nicoletta

PALMESE Francesco

POZZOLI Angela

SALA IDA Angela

SCUTERI Tommaso

SOLIMANDO Clelia

SOZZANI Ida Paola

TAMMATO Domenico

TATAFIORE Loredana

TORRESANI Pierangela

YAHUZHYNSKA Anastasiya