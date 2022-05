Quella sinistra che sostiene Minghetti: i candidati di Como Comune

C'è una sinistra a Como che ha deciso di restare fianco del PD in vista delle elezioni amministrative 2022, è quella costituita dal movimento Articolo Uno, dal Psi, dalla Sinistra Italiana, e dai Socialisti in Movimento. Tutte realtà che si sono riunite nellalista Como Comune per sostenere la candidatura a sindaca di Barbara Minghetti. "Siamo persone, democratiche e progressiste, impegnate in pratiche di cittadinanza attiva, che si riconoscono in un orizzonte ecosocialista", dicono di sé i candidati di Como Comune. Ecco l'elenco completo dei candidati.

1 Aurora Longo

2 Stefano Rognoni

3 Federica Cattaneo

4 Fabio Galimberti

5 Mattia Benzoni

6 Giancarla Bianchi

7 Alberto Bracchi

8 Francesca Cambria

9 Roberto Capra

10 Caterina Casillo

11 Francesco Cavalleri

12 Maria De Cillis

13 Gianluca Giovinazzo

14 Gianfranco Giudice

15 Maria Vittoria Livraghi

16 Marco Malinverno

17 Rosa Maria Mucerino

18 Luigi Nessi

19 Rossana Novati

20 Donatella Ostinelli

21 Daniela Sapere

22 Manuela Serrentino

23 Walter Trentini

24 Stefano Vaccaro