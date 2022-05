La Lega presenta in piazza i suoi candidati: "Al lavoro per Como"

Ritrovo, questa mattina a Como a Porta Torre, per la presentazione alla città dei candidati della Lega che sostengono la coalizione di centrodestra guidata da Giordano Molteni. Fari puntati sull'assessore uscente, Elena Negretti, che ha deciso già da tempo di salire sul Carroccio, ritenuto dalla stessa un partito fedele e leale. "Mi rimetto in gioco - ha poi dichiarato - grazie allo stimolo dei cittadini".

Tra i presenti il presidente del Consiglio provinciale lombardo, Alessandro Fermi, il sottosegretario al pirelllone Fabrizio Turba, i deputati Claudio Borghi ed Eugenio Zoffili, e, ovviamente, la capolista Alessandra Locatelli, già ministro con Salvini e attualmente assessore regionale, che ha voluto ringraziare per il suo lavoro il sindaco Mario Landriscina e mettere di nuovo l'accento sulla questione, primaria, della sicurezza a Como. Dal canto suo, Giordano Molteni, ha ribadito il concetto già espresso ieri in polemica con Minghetti: "Siamo qui per risolvere i problemi della città senza che vangano calate dall'alto le soluzioni".

La lista dei candidati

