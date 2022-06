Ballottaggio a Como, Italexit si schiera con Rapinese

Italexit ha espresso la propria indicazione di voto per il ballottaggio che il 26 giugno vedrà scontrarsi Barbara Minghetti (centrosinistra) e Alessandro Rapinese (lista civica). Il circolo provinciale del partito di Gianluigi Paragone ha diffuso una nota stampa con la quale auspica esplicitamente che i comaschi scelgano Rapinese. "E’ molto importante - sostiene il coordinatore Adalberto Motta - dare fiducia a nuovi idee e nuove liste. Il territorio locale deve essere specchio di una rinnovata identità che brilli per etica e senso civico, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. E’ dalla territorialità che si possono iniziare a cambiare le situazioni e le strutture di sistemi ormai obsoleti. Pertanto - continua Motta - ci auspichiamo che i comaschi scelgano una lista civica alla guida di Como, in quanto unica alternativa a quei partiti che stanno governando il paese e lo stanno portando a una crisi quasi irreversibile.”

I voti che Italexit può spostare al ballottaggio non sono molti, visto il risultato dello 0,9% ottenuto al primo turno (284 voti al candidato sindaco Francesco Matrale e 270 voti alla lista). Tuttavia per colmare il divario che lo allontana da Minghetti il civico Rapinese dovrà tentare di attingere voti da tutte le parti, innanzitutto dai tanti che non sono andati a votare al primo turno e poi dalle altre forze politiche che hanno concorso contro lui e Minghetti.