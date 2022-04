Giorgia Meloni a Como per sostenere il candidato sindaco Giordano Molteni, impegno rinviato

La campagna elettorale per il nuovo sindaco di Como entra nei suoi giorni più caldi e in città arrivano i big. Dopo Carlo Calenda per Barbara Minghetti, ecco Giorgia Meloni, accreditata dai sondaggi di queste settimane con il suo partito, Fratelli d'Italia, unica formazione di peso rimasta in opposizione al governo Draghi, come primo partito del Paese. Ed è con questo carico di voti sulle spalle che la Meloni arriva in città a sostenere Giordano Molteni, candidato sindaco del capoluogo per il centrodestra. Venerdì 8 aprile, alle 11, sarà infatti in piazza San Fedele a Como. Accanto a Giorgia Meloni saranno presenti la senatrice Daniela Santanché, il deputato Alessio Butti e il coordinatore provinciale di FdI Stefano Molinari.

Edit delle 14

"Siamo venuti ora a conoscenza che, a causa di impegni istituzionali imprevisti ed improrogabili, l’On. Giorgia Meloni non potrà presenziare alla conferenza stampa pubblica prevista per venerdì 8 aprile in Piazza San Fedele. L’evento è rinviato a data da destinarsi. Ci scusiamo per l’inconveniente". Staff Giordano Molteni