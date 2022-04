I bambini e lo sport in piazza Cavour: l'iniziativa di Fratelli d'Italia con il candidato Molteni

Successo in piazza Cavour per la manifestazione Giochi in Piazza organizzata nella giornata del 25 Aprile da Fratelli d’Italia con la presenza del candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni. Numerosi bambini e bambine hanno pututo giocare liberamente alle diverse attività ludiche, tra cui, cerchi e ostacoli, tiro al bersaglio con palline di stoffa, minibasket, mini volley e tennis." Dopo due anni di restrizioni, finalmente abbiamo riaperto le piazze ai bambini - commentano da Fratelli d'Italia in una nota stampa - con la consapevolezza che lo sport possa accompagnare i più piccoli e gli adolescenti nel loro cammino di crescita nella società. Lo sport rappresenta un punto cardine del nostro programma che contiene la volontà di supportare tutte le società sportive che quotidianamente operano sul territorio a fianco delle famiglie".