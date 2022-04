Paragone a Como: gazebo per incontrare gli elettori

Il Senatore Gianluigi Paragone sarà presente sabato 30 Aprile 2022 a Como in via Boldoni con un gazebo organizzato dal circolo provinciale di Italexit che si appresta a correre alle elezioni con il candidato sindaco Francesco Matrale. Il gazebo sarà presente dalle 9 alle 17. Paragone incontrerà i cittadini comaschi nel corso della mattinata. "Sarà un momento importante - commentano il coordinatore e la referente provinciali di Italexit, Adalberto Motta e Sara Giagnoni - per conoscere da vicino il leader del partito che persegue la lotta per riportare il popolo italiano al centro del paese, con i suoi diritti e libertà costantemente negati e che soffre le conseguenze della crisi economica e delle scelte sempre più incomprensibili della maggioranza del governo Draghi. In vista delle prossime elezioni amministrative del 12 Giugno 2022 - continuano Motta e Giagnoni - il senatore desidera conoscere i suoi elettori e tutti coloro che sono ormai stanchi di subire continue discriminazioni. E' arrivato il momento di attivarci per ripartire ricreando un mondo migliore basato su valori e assenza di discriminazioni. Italexit con Paragone - concludono – continuerà anche nelle prossime settimane a incontrare gli elettori nelle vie della città per farsi conoscere e comunicare gli obiettivi del programma elettorale”.