Paragone in piazza Cavour: comizio contro il "pensiero unico"

Il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, torna a Como. Questa volta non per incontrare la gente e i possibili elettori a un gazebo, ma per tenere un comizio di piazza. L'appuntamento è per le ore 15 di sabato 21 maggio 2022 in piazza Cavour. L'occasione della presenza di Paragone è duplice. Da una parte è abitudine dell'ex grillino tenere incontri pubblici nelle piazze su temi nazionali e internazionali con fortissima connotazione di critica al governo contro il cosiddetto "pensiero unico". Dall'altra parte si avvicinano le elezioni amministrative del 12 giugno e anche Italexit ha un suo candidato sindaco a Como, si tratta di Francesco Matrale. Paragone, dunque, viene a Como anche e sopratutto per sostenere la sua candidatura.