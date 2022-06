Ballottaggio, ecco la scheda elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Como

Domenica 26 giugno si vota a Como nei 74 seggi per l'elezione del sindaco di Como. Il ballottaggio vede in corsa Barbara Minghetti, coalizione di centrosinistra, e Alessandro Rapinese, lista civica. Basta una croce sul nome del candidato scelto. Non ci sarà quindi da scrivere nulla e si spera che in questo caso lo spoglio possa provedere velocemente in modo che già lunedì si possa proclamare il nuovo primo cittadino del capoluogo. In alto il fac-simile della scheda elettorale. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.