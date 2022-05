Aleotti si candida sindaco senza il simbolo dei 5 Stelle: "Lista civica contro l'inceneritore"

All'ultimo minuto si è aggiunto alla corsa per la carica di sindaco il settimo candidato: è Fabio Aleotti. Da cinque anni in consiglio comunale eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle, alle elezioni del prossimo 12 giugno si presenta con una lista civica senza il simbolo del movimento grillino.

"Non siamo stati autorizzati a utilizzarlo" ha spiegato Aleotti a QuiComo. Tuttavia il Movimento a livello provinciale ha avallato la decisione di correre lo stesso con una civica nel cui simbolo viene esplicitata la principale "missione" che si propone la lista di Aleotti: stop all'inceneritore. "Questo sarà il nostro cavallo di battaglia - ha spiegato Aleotti - e riassume il nostro impegno nei temi che riguardano l'ambiente, la salute pubblica e la salvaguardia del territorio".

Quale obiettivo si prefigge Aleotti? "Non posso che puntare a vincere -ha commentato - e credo di avere buone possibilità perché il lavoro che abbiamo fatto sul territorio in questi cinque anni è stato segnato da importanti battaglie e il nostro impegno è stato riconosciuto e apprezzato dai cittadini".