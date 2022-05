Enrico Letta a Como per sostenere Barbara Minghetti

Si muovono i big come forse non era mai successo prima a Como per le elezioni comunali. Se Giorgia Meloni sarà in città lunedì 30 maggio a sostenere il candidato sindaco del centrodestra Giordano Molteni, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà invece a Como venerdì 27 maggio. La visita è prevista alle ore 21.00 al birrificio di Como in via Paoli 3, dove il segretario parlerà ai simpatizzanti e agli iscritti. Nel corso della serata sono previsti gli interventi di Patrizia Lissi, capolista Pd alle elezioni comunali di Como, Barbara Minghetti, candidata sindaco del centrosinistra a Como e Giorgio Berna, candidato sindaco di Erba.