La dura vita dei residenti di via Borgo Vico (nuova)

Ebbene sì. si parla tanto spesso con ragione dei problemi della vecchia Borgo Vico e molto meno della "nuova" arteria che da piazza San Teresa corre verso Monte Olimpino e Cernobbio. Sulla questione interviene oggi Elisabetta Patelli di EuropaVerde, la compagine che appoggia Barbara MInghetti: "In qualche modo i due tratti viari del Borgo, cosi' tanto diversi per tipologie architettoniche e funzioni - scrive Patelli - pagano lo scotto di uno stesso problema: un sistema della mobilità mai contenuto e mai governato negli ultimi trent'anni che nel tempo ha aumentato. in modo esponenziale il suo impatto negativo sulla vita dei residenti. Ridotta a mera via di scorrimento, una volta che si è consentita una colata di cemento sul tracciato della ipotetica Borgovico bis, la nuova Borgovico subisce un traffico del tutto fuori misura, per quantità e per dimensioni, rispetto alla sua naturale capacita' di carico. Su di essa si accodano veicoli provenienti da ben lungi, dalla Bellinzona, e dal lago , compresi Tir e autoarticolati che abusivamente si infilano verso il centro. La sezione stradale in piu' punti non consente questi passaggi che sfiorano facciate , finestre e pedoni riparati su anfratti di marciapiedi. Impossibile nel caos persino scambiare due parole . Quale alternativa hanno i residenti se non starsene barricati tutto l'anno con finestre ben serrate?. Per il traffico serve di più. .ma qualche intervento di urgenza si può e si deve fare".

La ricetta Patelli

Più sicurezza e meno inquinamento

I problemi di via Borgovico sono sempre più gravi

Costante Inquinamento atmosferico e acustico, causato dal passaggio ininterrotto di mezzi leggeri e pesanti ( non autorizzati) senza limiti di velocità, tale da costringere gli abitanti a vivere blindati nelle loro case.

Mancanza totale di agibilità e sicurezza per i pedoni sui marciapiedi e sugli attraversamenti , aggravata dalla scarsa illuminazione del primo tratto della via

Mancanza parcheggi per residenti e soste abusive di camperini piazza Mojana.

Interventi urgenti

Interdizione ai mezzi pesanti con riorganizzazione più chiara della segnaletica a monte e videocamere di rilevazione delle infrazioni.

Moderazione di velocità ben segnalata e conseguente colonnina rilevatrice della velocità.

Monitoraggio periodico dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico tramite stazione di rilevamento dedicata.

Riserva su abbonamento di posti auto ai residenti, come succede in molte altre zone della città e divieto parcheggi camper.

Potenziamento del sistema di illuminazione che è stato rinnovato solo nel tratto dall’Amministrazione provinciale verso via Bellinzona.